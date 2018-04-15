برلماني روسي: أبناء الأسد أمضوا عطلتهم في معسكر بالقرم

القاهرة - (مصراوى):

كشف نائب في البرلمان الروسي، الأحد، أن أبناء‭ ‬الرئيس السوري بشار الأسد زاروا معسكرا للعطلات في شبه جزيرة القرم العام الماضي.

والتقى الأسد مع مجموعة من النواب الروس في دمشق يوم الأحد في أعقاب الضربات الجوية التي وجهها الغرب لأهداف سورية بعد مزاعم عن هجوم بالغاز السام.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن ديمتري سابلين عضو مجلس النواب الروسي أن الأسد أبلغهم بأن أطفاله زاروا العام الماضي معسكر آرتك للعطلات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 مما دفع الولايات المتحدة ودولا أوروبية لفرض عقوبات على موسكو.

ونقل سابلين عن الأسد قوله "أطفالي كانوا في آرتك العام الماضي. وبعد الجولة بدأوا في فهم روسيا بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن الأسد لديه ابنان وابنة واحدة، وهم من مواليد الفترة بين عامي 2004 و 2011.