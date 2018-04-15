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مقتل واصابة 12عراقيا في انفجار استهدف مرشح تركماني للانتخابات العراقية

09:33 م الأحد 15 أبريل 2018
مقتل واصابة 12عراقيا في انفجار استهدف مرشح تركماني للانتخابات العراقية

كركوك - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، بأن مرشحا عن الجبهة التركمانية للانتخابات العامة البرلمانية في العراق نجا من محاولة اغتيال جراء انفجار سيارة مفخخة لدى مرور موكبه وسط مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "انفجرت سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق العام بمنطقة معارض بيع السيارات في حي الخضراء، وسط مدينة كركوك لدى مرور موكب المرشح عن جبهة تركمان كركوك عمار هدايت كهية مما تسبب في مقتل مدني واحد وإصابة 11 آخرين بينهم سائقه وثلاثة من عناصر حمايته بجروح فيما نجا هو من عملية التفجير".

ولم تعلن اية جهة المسؤولية عن الهجوم.

كركوك انفجار الانتخابات العراقية سيارة مفخخة

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