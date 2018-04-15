توقعات أولية: فوز ديوكانوفيتش في الانتخابات الرئاسية في مونتينيجرو
بلجراد - (د ب ا):
فاز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في مونتينيجرو(الجبل الأسود) ، ميلو ديوكانوفيتش، بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، بحسب توقعات أولية.
واعطت التوقعات التي اعلنها مركز مراقبة الانتخابات مساء اليوم الأحد ديوكانوفيتش 4ر53 في المئة من الأصوات والمنافس الرئيسي ، ملادين بويانيتش ، 2ر34 في المئة.
وفي حال تأكد ذلك ، فإن الفوز سيعني عودة ديوكانوفيتش للمشهد السياسي بعد التقاعد الطوعي من منصب حكومي، حيث كان رئيس الوزراء مونتينيجرو او رئيسها معظم الوقت منذ عام 1991.
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