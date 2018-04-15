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توقعات أولية: فوز ديوكانوفيتش في الانتخابات الرئاسية في مونتينيجرو

09:22 م الأحد 15 أبريل 2018
توقعات أولية: فوز ديوكانوفيتش في الانتخابات الرئاسية في مونتينيجرو

ميلو ديوكانوفيتش

بلجراد - (د ب ا):

فاز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في مونتينيجرو(الجبل الأسود) ، ميلو ديوكانوفيتش، بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، بحسب توقعات أولية.

واعطت التوقعات التي اعلنها مركز مراقبة الانتخابات مساء اليوم الأحد ديوكانوفيتش 4ر53 في المئة من الأصوات والمنافس الرئيسي ، ملادين بويانيتش ، 2ر34 في المئة.

وفي حال تأكد ذلك ، فإن الفوز سيعني عودة ديوكانوفيتش للمشهد السياسي بعد التقاعد الطوعي من منصب حكومي، حيث كان رئيس الوزراء مونتينيجرو او رئيسها معظم الوقت منذ عام 1991.

الانتخابات الرئاسية مونتينيجرو الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش

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