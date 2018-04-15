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ماكرون: ترامب أراد الانسحاب من سوريا ونحن أقنعناه بالبقاء

09:19 م الأحد 15 أبريل 2018
ماكرون: ترامب أراد الانسحاب من سوريا ونحن أقنعناه بالبقاء

ماكرون

كتب - عبدالعظيم قنديل:

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بأن العملية العسكرية في سوريا كانت مشروعة وضمن الإطار الدولي، مؤكدًا أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال العملية أصابت أهدافها، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

وكشف ماكرون عن تحضر بلاده، بالتعاون مع حلفائها، لحل سياسي في سوريا يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره فلاديمير بوتين بأنه متواطئ في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وأكد الرئيس الفرنسي على استمرار الوجود الأمريكي العسكري في سوريا، مضيفًا: "ترامب أعلن منذ عشرة أيام أنه يريد الانسحاب من سوريا ونحن أقنعناه بالبقاء".

إيمانويل ماكرون سوريا ترامب ضرب سوريا

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