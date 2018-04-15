بالصور.. باربرا بوش تتعرض لأزمة صحية تتطلب نقلها لمنزلها

كتب- مروان الطيب:

تمر سيدة أمريكا الأولى، سابقاً، باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي جورش بوش الأب، بأزمة صحية حرجة، حيث تم إيقاف علاجها من مرض الانسداد الرئوي المزمن، ونقلها إلى الراحة التامة، حيث تأخرت حالتها الصحية كثيراً خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تقارير لموقع "CNN"، تم التأكيد على أن باربرا، التي تبلغ من العمر 92 عاماً، تمر بالعديد من الأزمات الصحية التي اقتضت إيقاف علاجها ونقلها إلى منزلها للراحة التامة.

وكان للمتحدث الرسمي باسم باربرا تصريح نشر عبر موقع "ABC News"، الذي قال من خلاله "تبعاً للظروف الصحية التي تمر بها مؤخراً السيدة الأولى، وبعد العديد من الاستشارات من قبل طاقم كامل من الأطباء، قررت باربرا بوش إيقاف علاجها ونقلها إلى منزلها للراحة، والكثير مما يعرفونها يعرفون مدى قوتها في مواجهة المرض طوال السنوات الماضية، وشكراً لكل من قام بالسؤال والصلاة للسيدة الأولى".

يذكر أن باربرا متزوجة من الرئيس الأمريكي السابق، بوش الأب، منذ 73 عاماً.