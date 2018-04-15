إسرائيل تغلق بشكل تام الضفة الغربية وغزة من منتصف ليلة غد الاثنين

تل ابيب - (د ب ا):

أعلن الجيش الإٍسرائيلي، مساء اليوم الأحد ، أنه سوف يفرض الإغلاق التام على كل المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل كاجراء احترازي قبل الاحتفالات بعيد تأسيس الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان " وفقا للتعليمات الصادرة من الحكومة وتقييم للمواقف من جانب الجيش ، سوف يتم فرض اغلاق تام على الضفة الغربية،وسوف يتم إغلاق كل المعابر الحدودية بين قطاع غزة اعتبارا من غد الاثنين"،بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وقال الجيش إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليلة الاثنين.