أبوالغيط: الدول العربية متفقة على مطالبة إيران بالكف عن تدخلاتها

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن الدول العربية متفقة على مطالبة إيران بالكف عن تدخلاتها، مؤكدًا أن قمة ​القدس​ تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربية.

وأكد أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية في الظهران، أن الدول العربية متّفقة على ضرورة مطالبة ​إيران​ بالكفّ عن تدخلاتها في المنطقة"، لافتاً إلى أن قمة القدس طالبت بتطبيق القانون الدولي على مستخدمي ​السلاح الكيميائي​.

كما لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الوحدة الفلسطينية هدف ملح تأخر تحقيقه، مؤكدا أن الجهد العربى نجح فى اتخاذ موقف حازم ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونوه أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تلقية رسالة خطية من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأخرى شفهية من الرئيس الصينى، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.