الجبير: "قمة القدس" أكدت أن السلام خيار استراتيجي للعالم العربي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن القمة العربية أدانت بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد الشعب السوري، وضرورة ايجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، مشددًا على أن قمة القدس دعت إلى حل سلمي في سوريا على أساس بيان جنيف 1.

كما نوه الجبير إلى إدانة القمة للدعم الإيراني لميليشيات الحوثي، فضلًا عن التنديد بما تعرضت له السعودية من استهداف لأمنها عبر اطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ على المملكة.

ونوه الجبير، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية في الظهران، إلى أن القمة طالبت إيران بالإنسحاب من الدول العربية واحترام حسن الجوار"، مضيفًا أن

وأوضح أن وزير الخارجية السعودي أنه تمّ الإتفاق على فكرة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعقد قمة عربية ثقافية مسقبلاً، معلنًا في الوقت نفسه أن بيروت ستستضيف القمة العربية الاقتصادية في العام 2019.

وشدد الجبير على أن قمة القدس أكدت على أهمية تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مؤكدًا أن السلام خيار استراتيجي للعالم العربي.