الرئيس الألماني قلق من اتساع "الهوة" بين روسيا والغرب

برلين - (أ ف ب):

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه جراء "ازدياد الهوة" بين روسيا والغرب مؤكدا على ضرورة الحوار في وقت بلغ منسوب التوتر مستوى مرتفعا على خلفية تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا والضربات على سوريا.

قال شتاينماير في حديث أدلى به لصحيفة "بيلد ام زونتاغ" إن عملية تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال في بريطانيا والتي اتهمت لندن وحلفاؤها موسكو بتنفيذها، تعد "حادثة خطيرة للغاية".

كما أضاف "لكن علينا أن نقلق بنفس الدرجة على الأقل بشأن ازدياد الهوة بين روسيا والغرب والذي قد تكون تداعياته أبعد بكثير من هذه القضية".

وتنفي موسكو بشدة تورطها في عملية تسميم سكريبال وابنته يوليا بواسطة غاز للأعصاب والتي تسببت بطرد متبادل للدبلوماسيين بين الدول الغربية وروسيا.

وأضاف الخلاف بشأن التدخل الغربي في سوريا إلى التوترات خلال الأيام الأخيرة.

في تحد لتحذيرات روسيا حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد، نفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات جوية على سوريا ليل الجمعة السبت ردا على هجوم كيميائي مفترض وقع في السابع من ابريل في مدينة دوما التي كانت آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وتحمل الدول الثلاث مسؤوليته لنظام دمشق.

وفشلت روسيا السبت 14 أبريل 2018 بالفوز بدعم الأمم المتحدة لمشروع قرار كان سيدين "العدوان" على سوريا، ما يسلط الأضواء على تنامي عزلة موسكو على الساحة الدولية.

بينما اعتبر شتاينماير أنه من الضروري أن تدرك موسكو نتائج تصرفاتها، وهو ما أظهرته العقوبات التي فرضت عليها اثر ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في النزاع في أوكرانيا، إلا أنه أكد "لا يمكننا التخلي عن الحوار المباشر".

حذر كذلك من معاداة روسيا ككل قائلا "بمعزل عن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لا يمكننا اعتبار روسيا بأكملها -- بلدا وشعبا -- عدوة لنا" مشيرا إلى وجود "الكثير على المحك" في هذا السياق.

في ما يتعلق بالشأن السوري، قال شتاينماير إنه لا يمكن تحقيق تقدم على الأرض حتى يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي بشكل بناء للتفاوض على حل للنزاع.

قال "بالطبع، لا يمكنك تحقيق ذلك دون الجيران الإقليميين، لكن كل شيء يبدأ من الولايات المتحدة وروسيا" مضيفا أنه لدى بوتين وترامب "واجب تجاه العالم يتمثل باتخاذهما الخطوة الأولى".