بوتين: أي هجمات غربية أخرى على سوريا ستحدث "فوضى" دولية

موسكو - (د ب أ):

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي هجمات عسكرية أخرى للغرب على سوريا، ستهدد العلاقات الدولية بصورة خطيرة.

وذكر الكرملين في بيان له اليوم الأحد أن بوتين قال في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني إنه في حال استمرت هذه الأعمال المخالفة لميثاق الأمم المتحدة، فإن من شأن ذلك أن يحدث "فوضى" دولية.

كانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت فجر أمس السبت ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية في سورية وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت قبل الماضي

وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الإيراني، وذكر أن كلا من بوتين وروحاني، وصفا الهجوم بأنه مخالف للقانون، ورأوا أنه أضر بشكل خطير بالتطور السياسي في سوريا.