مقتل شخصين على الأقل في تصادم طائرتين صغيرتين في ألمانيا

شفيبيش هال - (د ب أ):

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، اليوم الأحد، في تصادم طائرتين صغيرتين بالقرب من مدينة شفيبيش هال الألمانية.

وأعلنت الشرطة في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم أن الطائرتين كانتا في مرحلة الهبوط.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع ضحايا آخرين.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن قوات الإنقاذ لم تتقدم صوب الطائرتين المنكوبتين بسبب الخطر الذي يمكن أن ينشئ عن المقاعد القذفية لإنقاذ الركاب.

ولا تتوافر بعد تفاصيل أخرى عن الحادث.