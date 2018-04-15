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اعتقال ثلاثة إرهابيين جنوبي الجزائر

06:31 م الأحد 15 أبريل 2018
اعتقال ثلاثة إرهابيين جنوبي الجزائر

ارشيفية

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الأحد باعتقال ثلاثة إرهابيين بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد والقريبة من الحدود مع مالي.

واوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الانترنت أن الأمر يتعلق بكل من "ل.عبد القادر" المكنى " أبو أحمد" و"ح. صالح شريف" المدعو "عوينة" و" ح. صالح علي" المكنى "عويلي".

وأضافت الوزارة أن هذه العملية التي جرت أمس جاءت في "سياق العمليات التي تخوضها القوات المسلحة لتطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".

وزارة الدفاع الوطني الجزائر إرهابيين مالي

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