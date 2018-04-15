استطلاع أمريكي: 79% من الأقليات العرقية غير راضين عن أداء ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) وقناة (إيه بي سي نيوز) الأمريكيتين أن معدلات الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت أعلى نسبة لها منذ تلك المسجلة منذ انتهاء أيام ترامب المائة الأولى في المنصب.

وأظهر الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على نسختها الإلكترونية، اليوم الأحد، أن 40% من المستطلعة آراؤهم راضون عن أداء ترامب في البيت الأبيض، بينما أعرب 56% عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس الأمريكي.

ورغم ذلك، أوضح الاستطلاع أن غالبية الأمريكيين المقيمين في المناطق الريفية، بنسبة 59% راضون عن أداء ترامب في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، كما أيد 53% من الأمريكيين البيض الرأي ذاته.

من ناحية أخرى، لم تعرب الغالبية العظمى من الأقليات العرقية والإثنية (79%)، عن رضاها حيال أداء ترامب.

كما كشف الاستطلاع أن 46% من المستطلعة آراؤهم راضون عن أداء ترامب فيما يخص تعامله مع قطاع الاقتصاد، مقابل 48% عارضوا هذا الأداء.لافتا إلى أن 32% من المستطلعين لديهم آراء إيجابية عن ترامب كشخص.

وأجري هذا الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، عقب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مكتب محامي ترامب، مايكل كوهين، الاثنين الماضي.