حاكم دبي يلتقي الرئيس التونسي على هامش القمة العربية

الظهران - أ ش أ

التقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي شارك في أعمال القمة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - المواضيع التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة تخدم القضايا العربية والمصالح الوطنية العليا للأمة العربية.