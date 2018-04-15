دعمًا للقضية الفلسطينية.. إطلاق اسم "قمة القدس" على القمة العربية الـ29

كتبت- رنا أسامة:

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تسمية القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين بـ"قمة القدس"، فضلًا عن تقديم 200 مليون دولار دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأكّد العاهل السعودي، في كلمته بالقمة، أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المملكة، مُشددًا على أحقيّة الشعب الفلسطيني في الحصول على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الملك سلمان، في افتتاح قمة الظهران العربية، الأحد: "نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، وننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرضي الفلسطينية".

وانطلقت فعاليات القمة العربية الـ29، الأحد، من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران، بكلمة لملك الأردن، رئيس القمة العربية السابقة، والتي أكّد خلالها على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم في صمودهم لتحقيق دولتهم المستقلة، كما بارك العراقيين في انتصارهم على تنظيم داعش.

تستمر القمة لمدة يومين ويتضمن جدول أعمالها، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.