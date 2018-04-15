قمة عربية على صفيح ساخن (تغطية خاصة)

القاهرة- (مصراوي):

انطلقت أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الظهران السعودية، الأحد، على وقع توترات ساخنة تعصف بالمنطقة، وسط مشاركة واسعة من الملوك والرؤساء والقادة العرب والمسؤولين الدوليين.

ويشارك في القمة 17 ملكا ورئيسا عربيًا من 22 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني.

تستمر القمة لمدة يومين ويتضمن جدول أعمالها، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.

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