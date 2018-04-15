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    السيسي: مصير الشعب السوري ومستقبله باتا رهنًا بلعبة الأمم

    02:48 م الأحد 15 أبريل 2018
    السيسي: مصير الشعب السوري ومستقبله باتا رهنًا بلعبة الأمم

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة - (مصراوي):

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصير الشعب السوري ومستقبله باتا رهنا بلعبة الأمم وتوازنات القوى الإقليمية والدولية.

    قال السيسي -خلال مؤتمر القمة العربية الـ29- إن جيش دولة أجنبية موجود على أراضي دولتين عربيتين، كما أن هناك دولا إقليمية تحاول إنشاء مناطق نفوذ في الدول العربية.

    وتحدث السيسي عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط، قائلاً إن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، كما أن هناك دولا عربية تواجه للمرة الأولى منذ تأسيسها تهديدات لوجودها.

    وأضاف أن خطر التنظيمات الإرهابية والكيانات الطائفية يهدد دولا عربية عدة.

    وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس السيسي على أن الحق العربي في القدس ثابت وأصيل وغير قابل للمساومة.

    السيسي الشعب السوري القمة العربية

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