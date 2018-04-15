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    أمير الكويت من قمة الظهران: "عالمنا العربي مشلول"

    02:42 م الأحد 15 أبريل 2018
    أمير الكويت من قمة الظهران: "عالمنا العربي مشلول"

    الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح

    كتتب- رنا أسامة:

    قال أمير الكويت، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، إن "عالمنا العربي يعاني شللًا في بعض الأحيان"، داعيًا الدول العربية إلى دراسة آليات العمل المشترك وتحديد أوجه الخلل.

    وأضاف أمير الكويت، في كلته خلال القمة العربية الـ29، "قمتنا اليوم تشكل أملًا لأمتنا".

    وحول التطورات الأخيرة في سوريا، اعتبر أمير الكويت أنها جاءت نتيجة عجز المجتمع الدولي عن الوصول إلى حل سياسي للصراع.

    وأكّد ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وبمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

    وانطلقت فعاليات القمة العربية الـ29، الأحد، من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران، بكلمة لملك الأردن، رئيس القمة العربية السابقة، والتي أكّد خلالها على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم في صمودهم لتحقيق دولتهم المستقلة، كما بارك العراقيين في انتصارهم على تنظيم داعش.

    يتضمن جدول أعمال القمة العربية، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.

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