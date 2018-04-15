القمة العربية الـ29: الملك سلمان يُحمّل الحوثيين مسؤولية الأزمة في اليمن

كتبت- رنا أسامة:

حمّل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران مسؤولية الأزمة الإنسانية التي عصفت في اليمن، مؤكدًا التزام المملكة بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه.

وأبدى الملك سلمان، في كلمته خلال افتتاح القمة العربية الـ29، الأحد، ترحيبه بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية.

وقال العاهل السعودي إن "الصواريخ التي وصلت إلى 119 صاروخًا، واستهدف 3 منها مكة المكرمة، برهنت للمجتمع الدولي مُجددًا على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار"، مُطالبًا بموقف أممي حاسم تجاه ذلك.

وأعلن الملك سلمان تأييده لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 2216.