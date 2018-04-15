العاهل السعودي: سلوك إيران الإرهابي في المنطقة تهديد للأمن القومي العربي

كتبت - سارة عرفة:

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على رفضه تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما دعا الملك سلمان إلى موقف أممي قوي ضد سلوك إيران في المنطقة.

وشدد العاهل السعودي على أن الأمن القومي العربي منظومة كاملة لا تقبل التجزئة.

وأعلن العاهل السعودي عن تقديم المملكة مبادرة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي.

كما حمل "الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن".

وقال إن الصواريخ الحوثية "التي وصلت إلى 119 صاروخا، ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة، برهنت للمجتمع الدولي مجدداً على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار، ونطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال إن "دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب".

وأشار إلى أن "أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب، الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية".

وجدد في هذا الخصوص "الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية".

واختتم كلمته بالترحيب بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية".