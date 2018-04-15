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ميلشيات الحوثي الإيرانية ترغم 150 سجينا على القتال

02:00 م الأحد 15 أبريل 2018
ميلشيات الحوثي الإيرانية ترغم 150 سجينا على القتال

ميلشيات الحوثي الإيرانية

القاهرة - مصراوي:

أفرجت ميليشيات الحوثي الإيراني عن 150 شخصا من السجن المركزي في محافظة إب وسط اليمن، مقابل القتال في صفوفها بجبهات مدينة تعز والساحل الغربي، وفق ما أورد مراسلنا الأحد.

ونقل مراسل سكاي نيوز عن مصادر يمنية بأن نزلاء السجن المفرج عنهم متهمين بقضايا جنائية بعضها يصل إلى جرائم القتل العمد.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية أن أفرجت عن المئات من نزلاء السجون في المناطق الخاضعة لسيطرتها في السابق، مقابل القتال معها وتعويض الخسار التي منيت بها في مواجهة قوات الشرعية اليمنية.

ميليشيات الحوثي اليمن مدينة تعز

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