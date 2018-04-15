أبو الغيط يشيد بالموقف العربي الحازم ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

القاهرة – (مصراوي):

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاحد، إن الجهد العربي نجح في اتخاذ موقف حازم ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أبو الغيط –في كلمته خلال القمة العربية الـ29- أن الوحدة الفلسطينية هدف مُلحّ تأخر تحقيقه.

وأكد أن الأزمات المشتعلة في منطقتنا تخصم من رصيد أمننا العربي، مشيرًا إلى أن هناك دول عربية أصبحت ساحة لتدخلات دولية ومنافسات إقليمية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد أن الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا قائمة على قرار 2254 الدولي.