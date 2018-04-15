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أبو الغيط يشيد بالموقف العربي الحازم ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

01:58 م الأحد 15 أبريل 2018
أبو الغيط يشيد بالموقف العربي الحازم ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة – (مصراوي):

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاحد، إن الجهد العربي نجح في اتخاذ موقف حازم ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أبو الغيط –في كلمته خلال القمة العربية الـ29- أن الوحدة الفلسطينية هدف مُلحّ تأخر تحقيقه.

وأكد أن الأزمات المشتعلة في منطقتنا تخصم من رصيد أمننا العربي، مشيرًا إلى أن هناك دول عربية أصبحت ساحة لتدخلات دولية ومنافسات إقليمية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد أن الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا قائمة على قرار 2254 الدولي.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الولايات المتحدة القدس إسرائيل

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