ملك الأردن: بذلنا كل الجهود مع القادة العرب لخدمة قضايا الأمة

الظهران- أ ش أ

أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، أن بلاده بذلت خلال فترة رئاستها لدورة القمة العربية الـ 28 كل جهد وبالتنسيق المباشر والوثيق مع القادة العرب لمواجهة التحديات التاريخية التي تواجه الأمة العربية ، مضيفا أن بلاده سخرت جميع إمكانياتها وعلاقاتها الدولية لخدمة قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وقال الملك عبد الله - خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية ال29 في مدينة الظهران "أتقدم إلى أخي الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية الشقيقة بجزيل الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، واشكر أيضا الأمين العام أحمد أبو الغيط وكوادر الجامعة العربية على ما بذلوه من جهود خلال رئاسة المملكة الأردنية للقمة العربية ال 28 ، ومتابعة قرارتها وتوصياتها .

وأضاف أنه في العام الماضي تشرفت بلاده بحمل مسؤولية القمة العربية ، وأعادت التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتبني خيار السلام الشامل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع الملك عبد الله قائلا إننا بذلنا كل جهد ممكن خلال فترة رئاستنا وبالتنسيق المباشر والوثيق مع القادة العرب لمواجهة التحديات التاريخية التي تواجهها أمتنا ، وسخرنا وإياكم جميع أمكانياتنا وعلاقاتنا الدولية لخدمة قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مضيفا أن لابد لنا من إعادة التأكيد على الحق الأبدي الخالد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس التي هي مفتاح السلام في المنطقة ولابد أن تكون الحجر الاساسي للحل الشامل الذي يضمن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناد إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية .