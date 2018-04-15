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عاهل الأردن يدعو للتصدي لمحاولات التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية

01:48 م الأحد 15 أبريل 2018
عاهل الأردن يدعو للتصدي لمحاولات التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

السعودية - (د ب أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الحق الأبدي للفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس، كما شدد على المصلحة الإقليمية المشتركة تقتضي التعاون للتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤون دول المنطقة.

وقال في افتتاح القمة العربية المنعقد بمدينة الظهران شرق السعودية اليوم الأحد :"نؤكد على الحق الأبدي للفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس .. وواجبنا جميعا هو الوقوف مع الفلسطينيين ودعم صمودهم لتحقيق دولتهم".

وهنأ العراق على الانتصار على تنظيم داعش، وأكد على ضرورة أن يتم إتباع ذلك بعملية سياسية تشمل جميع الطوائف.

وأكد دعم بلاده لجميع المبادرات والحلول لخفض التصعيد في سورية.

وقال :"المصلحة الإقليمية المشتركة تقتضي التعاون للتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤون الدول العربية".

وفي نهاية كلمته، سلم رئاسة القمة للمملكة العربية السعودية.

الأردن عبد الله الثاني القدس القضية الفلسطينية القمة العربية

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