ملك الأردن يسلم العاهل السعودي رئاسة القمة العربية الـ29

كتبت- رنا أسامة:

سلّم ملك الأردن، عبدالله الثاني، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة مؤتمر القمة العربية في دورته الـ29.

وافتتحت القمة العربية الـ29 أعمالها بكلمة لملك الأردن، رئيس القمة العربية السابقة، والتي أكّد خلالها على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم في صمودهم لتحقيق دولتهم المستقلة، كما بارك العراقيين في انتصارهم على تنظيم داعش.

وقال العاهل الأردني: "من واجبنا كمجموعة عربية والمجتمع الدولي توفير الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وضمان عمل وكالة غوث، وأي إضرار بخدمات الوكالة سينعكس سلبيا على أكثر من 5 ملايين لاجئ بالمنطقة.

وأشاد بالنصر العراقي على تنظيم داعش، مؤكدًا وقوف عمان مع بغداد ضد الخوارج، لافتًا إلى ضرورة التمسك بحل يضمن وحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين وخفض التصعيد على الأرض.

وأضاف: "نرفض أي تدخلات خارجية في منطقتنا العربية، ونؤكد على أهمية ضرورة إعداد خطط عمل شاملة للتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم الدول التي تعاني من أزمات".

وانطلقت من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران، الأحد، فعاليات القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب.

يتضمن جدول أعمال القمة العربية، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.