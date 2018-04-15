برئاسة الملك سلمان.. انطلاق فعاليات القمة العربية الـ29 في السعودية

كتبت- رنا أسامة:

انطلقت من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران، الأحد، فعاليات القمة العربية في دورتها العادية الـ29، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب.

يتضمن جدول أعمال القمة العربية، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.

كانت قد انطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، الثلاثاء الماضي، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بالجامعة العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة يوم الخميس الماضي، والذي اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده.

يُشار إلى أنه تم عقد 28 قمة عادية و9 قمم طارئة و3 قمم اقتصادية منذ تأسست جامعة الدول العربية عام 1945، وتم تولي رئاسة الأمانة العامة للجامعة العربية 8 أمناء عامين حتى الآن.