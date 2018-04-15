الملك سلمان يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ29

كتبت- رنا أسامة:

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقر انعقاد القمة العربية الـ29، بعد دقائق من وصول نجله ولي العهد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووصل عدد من قادة الدول العربية إلى السعودية، الأحد، للمشاركة في أعمال القمة، بما في ذلك ملك الأردن، عبدالله الثاني، والأمير رشيد بن الحسن الثاني، ممثل ملك المغرب، الملك محمد السادس، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني حمد بن عيسى. فيما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له، أمس السبت.

وتنطلق اليوم، الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بالظهران أعمال القمة العربية العادية الـ29 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة.

يتضمن جدول أعمال القمة العربية، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.

كانت قد انطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، الثلاثاء الماضي، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بالجامعة العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة يوم الخميس الماضي، والذي اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده.

يُشار إلى أنه تم عقد 28 قمة عادية و9 قمم طارئة و3 قمم اقتصادية منذ تأسست جامعة الدول العربية عام 1945، وتم تولي رئاسة الأمانة العامة للجامعة العربية 8 أمناء عامين حتى الآن.