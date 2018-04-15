ولي العهد السعودي يبحث هاتفيًا مع رئيسة وزراء بريطانيا مستجدات الأوضاع في المنطقة
12:24 م الأحد 15 أبريل 2018
الرياض - أ ش أ
بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لحلها ومعالجتها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا أيضا - خلال الاتصال - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
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