تقرير: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا ستدخل دوما غدا للتحقيق

دمشق/القاهرة - (د ب أ):

أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري بأن البعثة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي وصلت إلى سوريا ستدخل غدا إلى مدينة دوما، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم.

ونقل الموقع، عن مصادر لم يسمها، أن "البعثة ستدخل غدا دوما، وتعقد اليوم اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المفترض أن ينتهي العمل قبل يوم الأربعاء القادم، بتقديم تقرير للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق".

ونوهت بأن "الوفد يقيم حاليا في فندق فورسيزونز وفيه تعقد الاجتماعات، وهو يشكل مقرا دائما لموظفي الأمم المتحدة في سوريا".

كان مفتشو البعثة قد بدأوا الوصول إلى سوريا أمس الأول الجمعة. وبعد الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تم تنفيذها أمس لأهداف في سورية، أكدت المنظمة أن خبراءها سيظلون في سوريا لاستجلاء الحقائق في دوما.