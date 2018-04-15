 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

تقرير: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا ستدخل دوما غدا للتحقيق

12:11 م الأحد 15 أبريل 2018
تقرير: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا ستدخل دوما غدا للتحقيق

دمشق/القاهرة - (د ب أ):

أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري بأن البعثة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي وصلت إلى سوريا ستدخل غدا إلى مدينة دوما، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم.

ونقل الموقع، عن مصادر لم يسمها، أن "البعثة ستدخل غدا دوما، وتعقد اليوم اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المفترض أن ينتهي العمل قبل يوم الأربعاء القادم، بتقديم تقرير للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق".

ونوهت بأن "الوفد يقيم حاليا في فندق فورسيزونز وفيه تعقد الاجتماعات، وهو يشكل مقرا دائما لموظفي الأمم المتحدة في سوريا".

كان مفتشو البعثة قد بدأوا الوصول إلى سوريا أمس الأول الجمعة. وبعد الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تم تنفيذها أمس لأهداف في سورية، أكدت المنظمة أن خبراءها سيظلون في سوريا لاستجلاء الحقائق في دوما.

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا ضرب سوريا الأمم المتحدة فرنسا امريكا

الخبر التالى:

بالفيديو- ولي العهد السعودي يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ29
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان