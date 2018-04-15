اشتباك حدودي مستمر بين أفغانستان وباكستان

كابول -أ ش أ:

أعلن مسؤولون أفغان محليون في إقليم خوست جنوب شرق البلاد اليوم الأحد اندلاع اشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على طول خط دوراند بالقرب من منطقة زازاي ميدان.

وأكد القائم بأعمال قائد شرطة الإقليم عبد الحنان، وفق ما أوردته وكالة أنباء -خامة برس- الأفغانية، اندلاع الاشتباكات في وقت سابق من اليوم .. وقال إن الجانبين لا يزالان يتبادلان إطلاق النار.

وأضاف أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة القوات الباكستانية عبور نقطة الصفر على طول خط دوراند ولاقت مقاومة من القوات الأفغانية.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن الخسائر المحتملة نتيجة لهذه الاشتباكات.

كما لم يعلق المسؤولون في كابول ولا مسؤولو وزارة الدفاع على هذه الواقعة حتى الآن.