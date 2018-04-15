كرواتيا:ندعم الحلفاء في منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

زغرب -أ ش أ:

أبدت كرواتيا دعمها للهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف معينة بسوريا ردا على مزاعم قيام الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي ضد السكان في مدينة الدوما مطلع الشهر الجاري.

وقالت الخارجية الكرواتية في بيان لها -نقلته وكالة أنباء هينا الكرواتية اليوم الأحد- إن كرواتيا تدعم شركائها والحلفاء في الجهود الرامية إلى منع أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيماوية في سوريا ومن ثم حماية المدنيين هناك.