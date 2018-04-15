 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

كرواتيا:ندعم الحلفاء في منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

08:24 ص الأحد 15 أبريل 2018
كرواتيا:ندعم الحلفاء في منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

زغرب -أ ش أ:
أبدت كرواتيا دعمها للهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف معينة بسوريا ردا على مزاعم قيام الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي ضد السكان في مدينة الدوما مطلع الشهر الجاري.

وقالت الخارجية الكرواتية في بيان لها -نقلته وكالة أنباء هينا الكرواتية اليوم الأحد- إن كرواتيا تدعم شركائها والحلفاء في الجهود الرامية إلى منع أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيماوية في سوريا ومن ثم حماية المدنيين هناك.

هذا المحتوى من

كرواتيا ضرب سوريا امريكا فرنسا بريطانيا الأسلحة الكيميائية

الخبر التالى:

اشتباك حدودي مستمر بين أفغانستان وباكستان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان