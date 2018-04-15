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تيريزا ماي لقبرص: استخدام القواعد البريطانية في الهجمات على سوريا كان محدودا

07:54 ص الأحد 15 أبريل 2018
تيريزا ماي لقبرص: استخدام القواعد البريطانية في الهجمات على سوريا كان محدودا

نيقوسيا -أ ش أ:
ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية يروذروموس بروذرومو أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت خلال اتصال هاتفي أمس السبت مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن استخدام القواعد البريطانية في قبرص في الهجوم على أهداف محددة في سوريا كان محدودا.

ونقلت وكالة أنباء قبرص على المتحدث قوله :" لقد أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنه لا يوجد خطر على قبرص، وأن الرئيس أناستاسياديس تحدث معها بشكل موسع في المسألة القبرصية."

واختتم المتحدث "نأمل في نهاية الأمر أن يكون بالإمكان تجنب العمليات العسكرية في سوريا وأن يتم التعامل مع مصادر الخطر في هذا البلد المجاور بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار".

تجدر الإشارة أن بريطانيا احتفظت بقاعدتين ذات سيادة في اكروتيري وذكليا إبان منح جمهورية قبرص الوليدة استقلالها عام 1960.

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