حرائق الغابات تدمر أكثر من 1000 هكتار في سيدني

سيدني (د ب أ)

قال مسؤولون استراليون إن حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جنوب غرب سيدني، والتي أتت على أكثر من 1000 هكتار، لا تزال مشتعلة اليوم الاحد، لكن تم خفض درجة التحذير.

وعمل أكثر من 500 من رجال الإطفاء طوال الليل لمنع النيران، التي قالت الشرطة إنها ربما اشتعلت عمدا، من تدمير ممتلكات في ضاحيتي هولسوورثي ووتر جروف.

وغردت خدمة الاطفاء في المناطق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد قام رجال الإطفاء بأعمال مدهشة. وعلى الرغم من الظروف المروعة، لم تكن هناك أية تقارير عن تضرر منازل".

ومنذ مساء السبت تم اجلاء مئات الاشخاص من منازلهم بعد أن بدأ الحريق في الاشتعال.

وقالت خدمة الاطفاء إن نحو 100 سيارة إطفاء تعمل حاليا على مكافحة الحريق، بالإضافة إلى طائرة إطفاء ستشارك اعتبارا من اليوم الاحد.

وقال شين فيتزسيمونز مفوض شؤون الاطفاء "مازال أمامنا الكثير من العمل وبعض الرياح القوية تسيطر على نظام الطقس اليوم مما سيتسبب في مشكلة بالنسبة لرجال الاطفاء وكل الاشخاص في منطقة الحريق وما حولها".