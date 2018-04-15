وفاة مدافع عن البيئة بعد أن أشعل النار في جسده بحديقة في نيويورك

نيويورك (د ب أ)

قالت وسائل إعلام أمريكية محلية، يوم السبت، أن محاميا بارزا يدافع عن حقوق البيئة توفي بعد أن اشعل النار في جسده في حديقة بمدينة نيويورك احتجاجا على التلوث واستخدام الوقود الاحفوري.

وعثر على جثة ديفيد باكيل في حديقة بروسبكت بارك في بروكلين في وقت مبكر من يوم السبت، وترك رسالة في عربة تسوق مجاورة له كان قد أرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى العديد من المنافذ الإخبارية بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وجاء في الرسالة: "إن التلوث يدمر كوكبنا، ينضح من خلال الهواء والتربة والماء والطقس".

وتابع أن "معظم البشر على هذا الكوكب الآن يتنفسون هواء غير صحي بسبب الوقود الأحفوري، والكثير منهم يموتون في وقت مبكر جراء ذلك - موتي المبكر عن طريق الوقود الأحفوري يعكس ما نفعله بأنفسنا".

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن جثة الرجل البالغ من العمر 60 عاما عثر عليها في الحديقة بعد أن أشعل النار في نفسه لكن الشرطة لم تؤكد ما جاء في الرسالة.