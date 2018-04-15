استمرار المعركة في مجلس الأمن .. احباط القرار الروسي للتنديد بضربات سوريا ومشروع قرار جديد

وكالات

تبدأ غدا الأثنين المفاوضات حول نص مشروع قرار متعدد الأوجه الذي صاغته فرنسا بشأن سوريا حسبما أفاد دبلوماسيون ، وقدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانية مشروع القرار للأعضاء الـ 12 في مجلس الأمن الدولي أمس

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا هجوم السابع من أبريل في دوما".

وينص المشروع على إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية".

كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفا مستداما لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.

كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإمكانية "القيام بعمليات إجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ".

وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.

إحباط مشروع روسي

ويأتي ذلك بعد إحباط المجلس مسودة قرار روسي للتنديد بالضربات العسكرية في سوريا.

ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا. وعارضته 8 دول فيما امتنعت 4 دول عن التصويت. ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن يتعين أن يحصل على تأييد 9 أعضاء دون استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول دائمة العضوية.

وطلبت روسيا في جلسة طارئة لمجلس الأمن، السبت، التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة "العدوان" بعد الضربة الثلاثية.

وقبل التصويت قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، مخاطبا الدول التي نفذت الضربة أن "اعتداءاتكم تفاقم الوضع الإنساني" في سوريا وقال "لم تتجاوزوا الاستعمار الجديد"، معتبرا أن واشنطن ولندن وباريس "داست ميثاق الأمم المتحدة".

من جهتها، صرحت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بأن روسيا فشلت في ضبط الكيماوي السوري، وأضافت "مستعدون للضرب مجددا إذا اختبرنا النظام السوري".