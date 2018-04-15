انتحل صفة رجل مباحث.. لاعب كرة كويتي يختطف أردنية من خطيبها السوري

وكالات

اختطف شخص كويتي خطيبة شخص سوري، بعدما انتحل صفة رجل مباحث، ليتضح في النهاية تورُّطه في العديد من جرائم السلب والخطف وهتك العرض.

وبحسب صحيفة " الأنباء الكويتية "أن مصدر أمني كشف أن إحدى دوريات محافظة حولي رصدت مركبتين تقوم إحداهما بمطاردة الأخرى فتم توقيفهما وتبيّن أن الأولى بها وافد سوري والأخرى بها لاعب كرة قدم في أحد الأندية الكويتية.

وأضاف المصدر أنَّه تم اقتياد الشخصين إلى أحد قسم الشرطة، وبسؤال السوري قال إن المدعى عليه أوقفه، حيث كانت ترافقه خطيبته الأردنية زاعمًا أنه رجل مباحث.

وطلب لاعب الكرة من الفتاة الأردنية أن ترافقه في سيارته باعتبارها مخالفة للقانون، وطلب من خطيبها السوري أن يلحق به إلى مخفر، رافضًا محاولاته بأن يكون برفقة خطيبته داخل مركبة المتهم.

وتابع السوري: "توجهت إلى القسم وتم إبلاغي بأنّ الواقعة انتحال صفة رجال أمن فسارع إلى منزل خطيبته وإذا به يشاهدها تنزل من مركبة لاعب الكرة فبدأ بمطاردته"، بحسب المصدر الأمني.

وبعد إخضاع لاعب الكرة للتحقيقات تبينت أنه سبق له أن استولى على أموال وافدين بانتحاله صفة رجل أمن، كما استدرج وافدتين آسيويتين بزعم مخالفتهما لقانون العمل واعتدى عليهما في ساحة ترابية.