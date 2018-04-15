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أردوغان يحذر من تصاعد التوتر في المنطقة بعد الضربات ضد سوريا

12:28 ص الأحد 15 أبريل 2018
أردوغان يحذر من تصاعد التوتر في المنطقة بعد الضربات ضد سوريا

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصاعد التوتر في المنطقة بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع قادة كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا اليوم السبت.

وتحدث اردوغان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق من اليوم، وتبعه في وقت لاحق اتصالين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية للأنباء.

وحسب الوكالة، اتفق أردوغان وبوتين على البقاء "على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة" ، متعهدا "بجهد مشترك" لحل الأزمة.

وقال الرئيس التركي- الذي رحبت وزارة خارجيته بهجوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اليوم السبت على سورية ووصفته بأنه "مناسب" - إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للحفاظ على السلام الدائم و "إنهاء فظائع النظام السوري"، وذلك خلال حديثه مع ماي وماكرون، وفقا للأناضول.

أردوغان سوريا ضرب سوريا الولايات المتحدة

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