منظمات وأحزاب في تونس تندد بالضربة الصاروخية ضد سوريا

تونس - (د ب أ):

نددت منظمات وأحزاب في تونس اليوم السبت بالضربة الصاروخية المشتركة لواشنطن ولندن وباريس ضد أهداف عسكرية سورية بدعوى استخدام جيشها لأسلحة كيميائية.

واتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات الوطنية في البلاد والحائز على نوبل السلام في 2015، الإدارة الأمريكية بالتسويق لذات الأسباب التي أدت لتدمير العراق عام 2003 من أجل ضرب سوريا.

وأضاف الاتحاد في بيان له "لقد صمدت سورية في وجه تحالف إمبريالي صهيوني رجعي عربي، واستطاعت بوحدة شعبها أن تحرر ترابها من الدواعش المتوحّشين صنيعة الاستعمار المسفّرين من أنحاء العالم بتمويل نفطي متواطئ".

واعتبرت الرابطة التونسية للتسامح الاعتداءات "ردا مهزوزا ومرتبكا على الانتصارات الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري مطالبة الشعب التونسي بالمشاركة المكثفة في مسيرات الدعم لسورية وبالضغط على الحكومة التونسية لإعادة العلاقات مع سوريا".

وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الاثنين بكافة محاكم البلاد تنديدا بالعدوان.

وقال الحزب الجمهوري إن العدوان الثلاثي يأتي "خارج كل القوانين والمواثيق الدولية وباستعمال نفس أساليب الكذب والحجج الواهية والفاقدة لكل مصداقية والتي كانت مقدمة لغزو العراق وتدميره".

كما انتقد الحزب موقف الدول العربية من الهجوم مصيفا أنه حصل "بمباركة دول محور الشر العربي والكيان الصهيوني".

وحذر حزب حركة الشعب "من تغيير نظام الحكم بالقوة في سورية لصالح قوى الظّلام والتكفير وما سينتج عنه من عدم استقرار دولي وانتشار غير مسبوق للإرهاب".

ودعا حزب "حركة تونس إلى الأمام" القوى التقدمية في تونس وفي المنطقة العربية الى مؤازرة شعب سورية ودعمهم.

ودعت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم "إلى تضافر جهود كل الأطراف الدولية لتفادي مزيد من التصعيد الذي من شأنه رفع منسوب التوتر والعنف وزيادة تعقيد الأوضاع في سورية وفي المنطقة عموما وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب السوري".