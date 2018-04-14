جماعات مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنظم "أكبر يوم للعمل الوطني"



لندن - (د ب أ):

نظمت جماعات معارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويسعون من أجل إجراء استفتاء ثان حول الشروط النهائية لترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ما وصفوه بـ "أكبر يوم للعمل الوطني" اليوم السبت ، حيث حضر الآلاف من المؤيدين عشرات الأحداث في أنحاء البلاد.

وحضر توم بريك، المتحدث الرسمي باسم شؤون بريكزيت في الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض ، أحد الأحداث الرئيسية في ضاحية ساتون بلندن، وقال إن التصويت الجديد يعتبر مهم للغاية بالنسبة للناخبين الأصغر سنا الذين لم يشاركوا في استفتاء الخروج البريطاني في عام 2016.

وقال في رسالة عبر الفيديو: "من أجل مستقبلنا ، من المهم حقًا أن يكون لدى الشباب صوت".

وأضاف: "إذا لم يتسن لهم (التصويت) في 23 يونيو 2016، يجب أن تكون لهم فرصة للتصويت على اتفاق (البريكزيت) ويجب أن يحدث ذلك".

قال أنصار الجماعات الموالية للاتحاد الأوروبي، إنهم نظموا 12 "حدثًا رائدًا" في مدن من بينها لندن ، وكارديف ، وإدنبرة، وبلفاست، ونيوكاسل، مع تنظيم أكثر من 300 حدثًا أصغر اليوم السبت.

وخططوا لتوزيع 500 ألف منشور في المناطق التي صوتت فيها الأغلبية إما "بترك" أو "البقاء" في استفتاء البريكزيت في يونيو 2016.