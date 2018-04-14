وزيرة الجيوش الفرنسية: كل صواريخنا أصابت أهدافها في سوريا

باريس (أ ش أ)

صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم السبت، بأن كل الصواريخ الفرنسية أصابت أهدافها في سوريا، مشيدة بنجاح العملية العسكرية المشتركة التي نفذتها فرنسا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت وزيرة الجيوش - في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال ﻓرانسوا لوكوانتر - أن قدرات سوريا على تصنيع وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية تم تقليصها بشكل كبير، مؤكدة أن الوقت الآن أصبح للعمل الدبلوماسي والإنساني.

من جانبه، أكد الجنرال لوكوانتر أن كل الصواريخ التي أطلقتها فرنسا - وبلا شك حلفاؤها - أصابت الهدف، وزعمت أن سلاح الجو السوري لم يتدخل على الإطلاق وظل في القواعد التي يتواجد فيه الروس وهو ما وفر له الحماية، مشيرا إلى أن الروس لم يقوموا باعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها خلال الهجوم.

وأشار إلى أن موقف القوات الروسية التي كانت تحمي الأراضي السورية لم يكن نشطا أو استباقيا، واقتصر على مراقبة ما كان يحدث وحماية إمكاناتها.

وكانت باريس أعلنت - في وقت سابق - إطلاق 12 صاروخًا على منشأتين لإنتاج الأسلحة الكيميائية في منطقة حُمُّص بينها 9 تم إطلاقها من طائرات (رافال) و3 من فرقاطة متعددة المهام من طراز (فريم) متواجدة بمنطقة المتوسط.

وأعلنت روسيا أن قوات الدفاع الجوي السورية اعترضت 71 صاروخًا من إجمالي 103 أطلقها الائتلاف الأمريكي الفرنسي البريطاني خلال الهجوم الذي شنه على سوريا فجر السبت.