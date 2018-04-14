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الحزب الحاكم في موريتانيا يعلن وقف التفاوض السري مع المنتدى الوطني المعارض

09:57 م السبت 14 أبريل 2018
الحزب الحاكم في موريتانيا يعلن وقف التفاوض السري مع المنتدى الوطني المعارض

رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم

نواكشوط - (د ب أ):

أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا اليوم السبت وقف كافة أشكال التفاوض مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض .

ونشر رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا إن " مسار التفاوض السري مع المنتدى توقف بانتهاء آخر اجتماع بين الأغلبية والمنتدى فجر اليوم."

وقال ولد محم "بعد أن اتفقنا ودخلنا في إجراءات التوقيع على الاتفاق قامت جهات في المنتدى بنشر بعض بنوده بشكل مشوه مما دفع وفد المنتدى للتراجع".

ووعد رئيس الحزب الحاكم بإطلاع الرأي العام "على تفاصيل أكثر لاحقا".

وكانت أنباء صحفية قد كشفت في اليومين الماضيين عن وجود اتفاق سري بين الأغلبية والمعارضة المقاطعة للانتخابات وهو ما يسمح بمشاركتها ويمنحها التمثيل في اللجنة المستقلة للانتخابات وضمانات بشفافية الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية والرئاسية.

حزب الاتحاد موريتانيا التفاوض سيدي محمد ولد محم تويتر

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