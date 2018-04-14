الجيش السوري يعلن إخراج جميع الإرهابيين من "دوما"

دمشق (أ ش أ)

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، تطهير كامل بلدات (الغوطة) الشرقية في ريف دمشق، بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما.

وقال الجيش السوري - في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الليلة - "بالتزامن مع تصدي منظومات دفاعنا الجوي للعدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على العديد من الأهداف في سوريا، تنجز وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير كامل بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق من الإرهاب".

وأضاف أن "إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية"، موضحا أن وحدات الهندسة بدأت بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في المدينة بغية تمكين بقية الوحدات من تأمين المناطق المحررة وتجهيزها لعودة المدنيين إلى منازلهم.