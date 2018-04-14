اتصالان هاتفيان لأردوغان مع بوتين وماكرون لبحث الأزمة السورية

(مصراوي)

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، برغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في الأيام القادمة، بغية إيجاد حل سياسي شامل في سوريا.

وقال قصر الإليزيه في بيان، بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين، شكر ماكرون أردوغان على تصريحاته الداعمة للضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا.

من ناحية أخرى، أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلاله الوضع في سوريا بعد الضربة الثلاثية الغربية صباح اليوم.

وأضافت القناة، أن بوتين وأردوغان اتفقا على العمل لتقليل التوتر في سوريا.

وكانت تركيا أعلنت تأييدها للهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على منشآت عسكرية وبحثية سورية، ردًا على هجوم كيماوي مزعوم في دوما الأسبوع الماضي، فيما عارضته روسيا بشدة متهمة الدول الثلاث بانتهاك القوانين الدولية.