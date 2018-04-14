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العشرات يتجمعون أمام البيت الأبيض للاحتجاج على الهجوم الثلاثي ضد سوريا

09:45 م السبت 14 أبريل 2018
العشرات يتجمعون أمام البيت الأبيض للاحتجاج على الهجوم الثلاثي ضد سوريا

البيت الأبيض

واشنطن (أ ش أ)

تجمع اليوم السبت العشرات من مناهضي الهجوم الثلاثي، الذي نفذته أمريكا وبريطانيا وفرنسا، على سوريا، للاحتجاج على هذه الخطوة أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية (واشنطن).

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، أن المحتجين رددوا شعارات تدين الهجوم على سوريا، داعين إلى إقامة السلام وتجنب الحرب.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا - صباح اليوم - هجمات جوية ضد أهداف حكومية متعددة في سوريا تحت ذريعة استخدام القوات الحكومية أسلحة كيماوية في مدينة دوما.

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