الخارجية الإماراتية تؤكد دعمها للهجوم الثلاثي في سوريا

(مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنها تدين بشدة "استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا".

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنها "تؤيد كافة الإجراءات الدولية التى تستهدف نزع وتدمير هذه الأسلحة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وترى الإمارات أن الإجراءات الدولية "تستهدف نزع و تدمير هذه الأسلحة المحرمة دوليًا وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع".

وأكدت الإمارات "دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن دولة الإمارات ترى أن الحل السياسي هو "الأساس لمعالجة الأزمة السورية، وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأشار البيان إلى أن الإمارات تؤكد تفعيل الدورة العربي في المساعي السياسية "ضرورة لإيجاد الحل السياسي".

كانت سوريا قد تعرضت، فجر اليوم السبت، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.