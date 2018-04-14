نتنياهو يرحب بالضربات الأمريكية على سوريا

تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدعم الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة ضد الحكومة السورية.

وذكر نتنياهو في بيان "قبل عام، أعلنتُ دعم إسرائيل الكامل لقرار الرئيس ترامب باتخاذ موقف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية وانتشارها. ولا يزال تصميم الرئيس ترامب ودعم إسرائيل كما هو".

وأضاف: "في وقت مبكر من هذا الصباح، تحت القيادة الأمريكية، أظهرت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أن التزامها لا يقتصر على إعلانات المبادئ".

وأشار نتنياهو إلى أنه "يجب أن يكون واضحا للرئيس الأسد أن جهوده المتهورة للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها وتجاهله السافر للقانون الدولي وتزويده بقاعدة أمامية لإيران ووكلائها تعرض سورية للخطر".