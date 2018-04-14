قمة الأمريكتين تصعد الضغط على فنزويلا

ليما - (د ب أ):

صعدت قمة ضمت 30 دولة أمريكية في ليما، اليوم السبت، ضغوطها على فنزويلا، حيث انضم العديد من المشاركين إلى الولايات المتحدة في انتقادهم للانتخابات المقبلة باعتبارها غير ديمقراطية.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في القمة الثامنة للأمريكتين في العاصمة البيروفية: "لا يمكننا أن ننظر إلى الاتجاه الآخر عندما يُنتهك حق الفنزويليين في الانتخاب بحرية. ولن تعترف الأرجنتين بأي انتخابات تتمخض عنها عملية كهذه".

دعا رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أمس الجمعة الدول الأمريكية إلى عدم الاعتراف بانتخابات 20 مايو، والتي سيسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية جديدة.

وانضم الرئيسان المحافظان في الرأي مع نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس الذي وصف فنزويلا، أمس الجمعة، بـ "الديكتاتورية" وأعلن عن مساعدات بقيمة 16 مليون دولار لمواطني فنزويلا الفارين من البلاد.

وخلال اجتماع ثنائي مع رئيس بيرو مارتن بيزكارا اليوم السبت، شكره بنس على إلغاء دعوة مادورو للقمة والخطوات التي اتخذتها "بيرو لعزل نظام مادورو"، وفقا لما ذكر مكتب بنس.

ومن ناحيته اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحكومة الفنزويلية بانتهاك حقوق الإنسان ودولة القانون.

وانتقد الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس قرار بيرو بسحب دعوة مادورو وقال إنها خطوة " فرضتها الولايات المتحدة".