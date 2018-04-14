الخارجية السورية: "تأييد السعودية للقصف الجوي الغربي جاء بعد هزيمة جيش الإسلام"

دمشق - (د ب أ):

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية اليوم السبت إن تأييد السعودية للقصف الجوي الذي تعرضت له سورية ليل أمس جاء بسبب استسلام جيش الإسلام المرتبط مع السعودية .

وأضاف المصدر في تصريح له اليوم في دمشق " لم يكن غريباً أن يؤيد النظام الوهابي في نجد والحجاز العدوان الثلاثي على سورية ولا سيما بعد قطع ذراعه ، وهزيمة واستسلام أداته المتمثلة في تنظيم "جيش الإسلام" الإرهابي.

وأضاف المصدر أن "موقف حكام آل سعود يأتي في إطار الدور التاريخي للنظام الوهابي في أن يكون أداة أعداء الأمة في شق الصف وبث روح الهزيمة وتسويق نهج الاستسلام والتطبيع المجاني مع العدو الصهيوني وتسخير مقدرات الأمة لخدمة أعدائها وتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف عبر الفكر الوهابي العفن".

وأكد المصدر أن النظام السعودي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الوضع العربي المزري الراهن.

وكانت وزارة الخارجية السورية أعربت عن " اشمئزازها من الموقف المخزي لحكام مشيخة قطر بدعم العدوان الثلاثي الغربي الاستعماري على سورية والسماح بإطلاق حمم العدوان الحاقد من قاعدة العديد في قطر ".