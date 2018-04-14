الرئيس الألماني يدعو كلا من واشنطن وموسكو لمبادرة سلام

برلين - (د ب أ):

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كلا من واشنطن وموسكو إلى إقرار مبادرة سلام مشتركة لحل مشكلة الصراع السوري ، وذلك بعد الهجوم الجوي الذي نفذته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف في سورية.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في إشارة إلى التحرك المقبل لكل من الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي: "إن القوى العظمى تتحمل مسؤولية عظيمة، وهنا يجب أن تتخذ خطوة أولى، وهذا ما يتحمل كل من فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مسؤوليته أمام العالم".

وأضاف شتاينماير: "إن لم تجد كل من واشنطن وموسكو طريقا للالتقاء بينهما في حل الأزمة السورية فإن فرص تحسن الوضع في سورية تساوي صفرا".

وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت ليلة أمس أكثر من 100 صاروخ على ما لا يقل عن ثلاثة أهداف سورية يعتقد أنها منشآت لتصنيع المواد الكيميائية، وذلك ردا على الهجوم المحتمل بالغاز السام على مدينة دوما السورية خلال الأسبوع الماضي.

وانتقدت روسيا بصفتها حليفا وثيقا للحكومة السورية التي يرأسها بشار الأسد الهجمات العسكرية على سوريا.

وقال شتاينماير: "نحن اليوم دخلنا في المرحلة التالية من تفاقم الأوضاع في العلاقات الروسية الأمريكية".