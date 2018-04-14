  • عاجل:أمريكا تهدد بشن هجوم آخر على سوريا
    • 1338782 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    ضرب سوريا القمة العربية سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

    ماكرون يشيد في اتصال مع ترامب وماي بالتنسيق خلال العملية العسكرية بسوريا

    07:54 م السبت 14 أبريل 2018
    ماكرون يشيد في اتصال مع ترامب وماي بالتنسيق خلال العملية العسكرية بسوريا

    باريس (أ ش أ)

    أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم السبت، مع كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

    وأوضح الإليزيه أن ماكرون أشاد "بالتنسيق الممتاز" بين القوات الفرنسية وحلفائها البريطانيين والأمريكيين، خلال العملية ضد "القدرات الكيميائية للنظام السوري التي حققت أهدافها".

    وقال الإليزيه، إن مجلس الأمن الدولي عليه الآن أن يتحد لاستعادة زمام المبادرة على الأصعدة السياسية والكيميائية والإنسانية في سوريا، لحماية السكان المدنيين وحتى يعود السلام الى سوريا.

    واختتم البيان بأن فرنسا سوف تستمر في تقديم مقترحات وفي التحرك كما تفعل منذ ١١ شهرا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    إيمانويل ماكرون ضرب سوريا فرنسا الضربة الأمريكية بشار الأسد الأسلحة الكيميائية تيريزا ماي دونالد ترامب

    الخبر التالى:

    الرئيس الألماني يدعو كلا من واشنطن وموسكو لمبادرة سلام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان