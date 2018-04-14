ماكرون يشيد في اتصال مع ترامب وماي بالتنسيق خلال العملية العسكرية بسوريا

باريس (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم السبت، مع كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون أشاد "بالتنسيق الممتاز" بين القوات الفرنسية وحلفائها البريطانيين والأمريكيين، خلال العملية ضد "القدرات الكيميائية للنظام السوري التي حققت أهدافها".

وقال الإليزيه، إن مجلس الأمن الدولي عليه الآن أن يتحد لاستعادة زمام المبادرة على الأصعدة السياسية والكيميائية والإنسانية في سوريا، لحماية السكان المدنيين وحتى يعود السلام الى سوريا.

واختتم البيان بأن فرنسا سوف تستمر في تقديم مقترحات وفي التحرك كما تفعل منذ ١١ شهرا.